La piattaforma mobile Quibi è pronta a puntare su due volti di primo livello per la sua nuova serie action, ossia Christoph Waltz e Liam Hemsworth.

La serie – ancora senza un titolo ufficiale – racconterà la storia di Dodge Maynard (Hemsworth) che, mentre lotta con una malattia in fase terminale, cerca un modo per prendersi cura della moglie incinta, accettando di partecipare a un gioco mortale in cui scopre ben presto di essere il cacciatore e anche la preda. Il progetto esplorerà i limiti che una persona è disposta a superare pur di lottare per la propria vita e per la famiglia.

La sceneggiatura della serie tv è stata firmata da Nick Santora (I Soprano), mentre la regia è stata affidata a Phil Abraham (Mad Men).

Ricordiamo che la nuova piattaforma Quibi è destinata ai dispositivi mobile, e presenterà contenuti episodici della durata di 10 minuti circa.