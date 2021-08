Christian Slater tra le voci di LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi, lo speciale su Disney+

Il colosso Disney ha svelato quest’oggi il poster ufficiale di LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi, lo speciale di Halloween che esordirà sulla piattaforma Disney+ dal 1° ottobre.

Di seguito il comunicato stampa che presenta la nuova speciale collaborazione tra il marchio Star Wars ed il famosissimo brand LEGO.

DISNEY+ SVELA LA KEY ART E IL CAST DI VOCI ORIGINALI PER LEGO®: STAR WARS RACCONTI SPAVENTOSI

Tony Hale e Christian Slater si uniscono al cast di voci dei titoli Lego Star Wars in uno speciale di Halloween che debutterà in esclusiva su Disney+ il prossimo 1° ottobre

Oggi Disney+ ha svelato la key art e il cast di voci originali di LEGO® Star Wars: Racconti spaventosi che debutterà il 1° ottobre in esclusiva su Disney+, come parte dello speciale Hallowstream. Il nuovo speciale animato di Lucasfilm e LEGO Group porta avanti la proficua collaborazione tra Lucasfilm e il brand LEGO®, ed è una particolare celebrazione tematica del lato oscuro della galassia di Star Wars, giusto in tempo per Halloween.

LEGO Star Wars: Racconti spaventosi ha un ricco cast di voci originali che include Jake Green – Poe Dameron; Raphael Alejandro – Dean; Dana Snyder – Graballa the Hutt; Tony Hale – Vaneé; Christian Slater – Ren; Trevor Devall – Palpatine; Mary Elizabeth McGlynn – NI-L8; e Matt Sloan – Darth Vader. David Shayne è lo sceneggiatore e produttore, mentre Ken Cunningham è il regista. James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Keith Malone e Jason Cosler sono gli executive producer. LEGO Star Wars: Racconti spaventosi è prodotto in collaborazione con Atomic Cartoons.

Dopo gli eventi di L’Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar dove incontrano l’avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader, e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa, e Dean (un ragazzo audace e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia appartenenti a tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e trascina i protagonisti nei più oscuri meandri del castello, emerge un piano molto sinistro. Con l’aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l’ascesa di un antico male e fuggire per tornare dai loro amici.