Christian De Sica e Lillo tornano sul set per una nuova divertente commedia

Dopo il successo di Cortina Express, Eros Puglielli torna dietro la macchina da presa per dirigere “Delitto sulle nevi” (titolo provvisorio) una commedia ad alta quota, tra indagini, equivoci e colpi di scena, ambientata tra le suggestive vette della Valle d’Aosta.



Una produzione Be Water Film e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste.



Il film vede il ritorno della, ormai, collaudata coppia comica formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo, affiancata da un ricco cast corale: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada.



“Delitto sulle nevi” (titolo provvisorio) è scritto da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca ed Eros Puglielli, che firma anche la regia.

Christian De Sica e Lillo di nuovo sul set insieme, sinossi del film:

Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo affilato e dall’intuito infallibile, viene invitato da Cullman, magnati dei giochi da tavolo, a trascorrere un fine settimana sulla neve nella loro lussuosa residenza in montagna. Lo scopo? Prestare volto e fama al rilancio di Crime Castle , il celebre gioco che ha reso la famiglia famosa in tutto il mondo.

Ma quella che doveva essere una tranquilla operazione promozionale da trasformare presto in un vero caso da risolvere.

Quando Carlo Cullman, patriarca della famiglia, annuncia di voler bloccare la cessione dell’azienda a una start-up aggressiva, i nervi saltano. La mattina dopo l’uomo viene ritrovato senza vita, col corpo riverso sul tabellone del gioco. Poi, come in ogni giallo che si rispetti, una valanga isola la villa dal resto del mondo: niente telefoni, nessuna via di fuga, e un assassino ancora in circolazione.

Accanto a Christian, si muove il brigadiere Gianni Cuozzo, poliziotto di provincia ingenuo ma pieno di zelo, spedito in montagna per punizione dopo aver cercato di incastrare un politico corrotto. Fan accanito del criminologo, Cuozzo vede nel caso l’occasione perfetta per riscattarsi… anche a costo di tirare fuori teorie tanto fantasiose quanto improbabili.

Tra segreti di famiglia, rancori mai del tutto sepolti e false piste, Christian, Cuozzo ei Cullman si ritrovano invischiati in un’indagine surreale e imprevedibile, dove ogni sospetto è possibile e nessuno è davvero innocente.



Le riprese si sono svolte dal 12 al 19 maggio in luoghi iconici come Cervinia e Gressoney, e ora proseguiranno a Roma fino al 23 giugno.



La distribuzione nelle sale italiane è affidata a Medusa Film.



Una commedia a tinte gialle, tra equivoci, sospetti e risate in alta quota, perché il delitto, questa volta, scia su piste molto imprevedibili.