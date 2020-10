Christian Bale a Sidney per le riprese di Thor: Love and Thunder

L’attore Christian Bale è volato a Sidney in vista delle riprese di Thor: Love and Thunder, ora inizierà periodo di preparazione al primo ciak.

Con le riprese del quarto film incentrato sul Dio del Tuono impostate per gennaio 2021, alcuni membri del cast hanno deciso di iniziare la personalissima preparazione al primo ciak già in terra australiana. Salutato qualche giorno fa l’arrivo di Natalie Portman, Sidney ha accolto in queste ore anche il premio Oscar Christian Bale, da molti indicato come il villain di Thor: Love and Thunder.

A confermare l’arrivo di Bale in Australia un video proposto in rete postato in rete da alcuni paparazzi australiani. Lo trovate in fondo alla pagina.

THOR: LOVE AND THUNDER

PRODUZIONE : Il film sarà scritto e diretto da Taika Waititi.

: Il film sarà scritto e diretto da Taika Waititi. CAST : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale.

: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale. TRAMA : Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.

: Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 11 febbraio 2022.

IL VIDEO