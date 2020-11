Chris Pratt sarà Star-Lord in Thor: Love and Thunder

L’attore Chris Pratt ha firmato per entrare nel cast di Thor: Love and Thunder, uno dei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe.

Il team dei cosiddetti “Asgardiani della Galassia” è pronto rubare scena in Thor: Love and Thunder, questo è ciò che emerge dalla notizia che lega oggi Chris Pratt (Star-Lord) nel cinecomic di Taika Waititi. A confermare l’ingaggio dell’attore è stato un report di SuperHeroHype. Al momento non c’è invece cenno a contatti da parte dei Marvel Studios per altri attori che danno volto ai Guardiani della Galassia.

Il rapporto non proprio idilliaco tra Thor e Star-Lord in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame potrebbe essere stata la base per nuovi bizzarri risvolti narrativi da mostrare proprio in Thor: Love and Thunder, e chissà forse anche per lanciare nel futuro Guardiani della Galassia vol. 3 la linea narrativa nota nei fumetti come Asgardiani della Galassia.

THOR: LOVE AND THUNDER