Netflix ha diffuso il primo trailer di Spiderhead, il thriller sci-fi diretto da Joseph Kosinski, con protagonisti Miles Teller e Chris Hemsworth.

Tra i film Netflix Originals più attesi della prossima stagione, tra l’altro inserito anche nel trailer dell’evento Geeked Week, il thriller Spiderhead porter sul piccolo schermo la storia di due prigionieri che si fanno inettare un farmaco che stimola le emozioni, ed in particolare quelle legate all’amore. Il lancio del film su Netflix è fissato per il 17 giugno.

Chris Hemsworth e Miles Teller nel cast saranno affiancati da Jurnee Smollett (Birds of Prey), mentre in cabina di produzione, con lo stesso Hemsworth, anche Reese & Wernick, Eric Newman della Screen Arcade, Oren Katzeff e Geneva Wasserman dei The New Yorker Studios, e Tommy Harper e Jeremy Steckler.

Questa è invece la sinossi ufficiale: “Un detenuto di un penitenziario all’avanguardia mette in dubbio lo scopo dei farmaci capaci di controllare le emozioni che sta testando per un genio della farmaceutica.”