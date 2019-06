Chris Hemsworth negli ultimi anni ha passato molto più tempo con troupe hollywoodiane varie che a casa con la famiglia, ma questo trend è destinato a cambiare, almeno per un breve periodo.

Intervistato da The Daily Telegraph, l’attore che presta il volto al celebre Thor ha spiegato che dal prossimo anno (2020) si prenderà una breve pausa dai set cinematografici, e lo farà per passare maggior tempo con la moglie Elsa Pataky ed i tre bellissimi figli.

Probabilmente quest’anno non girerò nulla. Voglio semplicemente stare a casa con i miei figli. Sono in un’età davvero importante. Sono ancora giovani e sono più consapevoli rispetto al passato di quando sono via per lavoro.

Chris Hemsworth