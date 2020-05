Chris Evans in trattativa per tornare in futuro nell'MCU?

L'addio di Chris Evans al Marvel Cinematic Universe ha fatto penare - e non poco - i cuori dei tanti fan di Captain America. Ma se ci fosse un modo per farlo tornare nel franchise in futuro?

Al momento non c'è nulla di certo, ma alcune fonti - più o meno attendibili - parlano di primi colloqui tra Chris Evans e Marvel Studios. Senza nulla togliere al futuro Cap, ovvero Anthony Mackie/Falcon, i fan dell'MCU non fanno altro che sperare in un ritorno del buon Evans in futuro, cosa che potrebbe davvero accadere.

Le parole riportate su WGTC parlano di contatti tra le parti relativamente ad un'apparizione del Vecchio Cap nella seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier. L'apparizione di Evans servirebbe, come riportato dalla fonte, come supporto morale al Nuovo Cap (Falcon) in momenti difficili relativamente alla sua nuova carica.

Come detto in precedente, non ci sono conferme ufficiali, ciononostante Evans ha sempre detto di essere disposto a tornare sui propri passi, SOLO a fronte di una grande idea, e questa sarebbe davvero bella.

Tornando a The Falcon and the Winter Soldier, pare che le riprese della prima stagione potrebbero presto ripartire, e questo grazie ai nuovi protocolli di sicurezza da poco messi in atto dal governo ceco.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

PRODUZIONE : La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST : Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

TRAMA : In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un'avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno. IN TV: Prossimamente su Disney+.