Chris Evans nei panni di Gene Kelly in un film scritto da John Logan

L’ex Captain America “Chris Evans” sarà presto protagonista del nuovo film scritto dal tre volte candidato all’Oscar “John Logan“.

Ancora senza un titolo, il film nasce da un’idea dello stesso Evans, qui anche nei panni di produttore, e racconterà la storia di un ragazzino di 12 anni che lavora alla MGM negli anni cinquanta. Il ragazzino instaurerà un’amicizia immaginaria con la star del cinema Gene Kelly mentre lavora al suo prossimo film, il ruolo della leggenda di Hollywood sarà proprio affidato a Chris Evans.

L’attore, come anticipato in precedenza, vestirà anche i panni di produttore insieme a Mark Kassen. La T-Street Productions di Rian Johnson e Ram Bergman produrrà il film insieme al tre volte candidato all’Oscar John Logan, che si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura. Tra i film più celebri firmati da Logan si ricordano Rango, The Aviator, Hugo Cabret, Skyfall e Spectre.