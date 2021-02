Chiwetel Ejiofor star del remake televisivo di L’uomo che cadde sulla Terra

Paramount+ svilupperà una serie tv che farà per L’uomo che cadde sulla Terra, il cult che ebbe come protagonista David Bowie. Il ruolo sarà assegnato a Chiwetel Ejiofor.

Deadline questa sera ha confermato che il nuovo progetto sarà ovviamente tratto dal romanzo di Walter Tevis, con Alex Kurtzman e Jenny Lumet impegnati come autori e produttori. Inoltre la fonte rivela che Kurtzman avrà anche il ruolo di regista, con John Hlavin, Rola Bauer, Tim Halkin, Sarah Timberman, Carl Beverly e Heather Kadin impegnati nel team di produzione. Sulla scelta di Chiwetel Ejiofor come interprete principale i due produttori hanno dichiarato quanto segue:

“La carriera teatrale e quella cinematografica di Chiwetel Ejiofor sono sbalorditive per coraggio, impegno e qualità. È tutto quello che potremmo immaginare e un milione di cose a cui non si può nemmeno pensare. Non potremmo essere più elettrizzati.“

La trama del remake di L’uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell To Earth) ruoterà intorno alla storia di un alieno che arriva sulla Terra mentre l’evoluzione umana è a un punto di svolta. Il protagonista dovrà confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro.