Chiwetel Ejiofor conferma Mordo per Doctor Strange 2

L’attore Chiwetel Ejiofor ha confermato il ritorno di Mordo per l’atteso sequel di Doctor Strange.

“Assente ingiustifico” in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, l’attore Chiwetel Ejiofor ha confermato il suo ritorno per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film programmato per il 25 marzo 2022.

Intervistato in merito al tour promozionale di The Old Guard (Film Netflix), Chiwetel ha voluto confermare il ritorno di Mordo nel film, ammettendo di essere fiducioso per un inizio di ripresa in breve tempo. Nel parlare del suo Mordo ha inoltre riferito che molti segreti legati al suo personaggio saranno svelati nel corso di questo secondo film dedicato a Doctor Strange, tipo la suddetta assenza negli ultimi due Avengers.

Ricordiamo che Mordo nella sequenza post-credits lascia intuire di aver scelto la strada della vendetta nei confronti di tutti gli stregoni, inevitabile per questo uno scontro con Doctor Strange.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron.

: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen. TRAMA NON UFFICIALE : Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe.

: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe. AL CINEMA: Negli Usa dal 25 marzo 2022.