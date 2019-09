Come promesso dai produttori dello show, la seconda stagione di Charmed avrà molta più azione. A confermarlo le immagini presenti nel nuovo trailer.

Tempo addietro gli showrunner Liz Kruger e Craig Shapiro avevano spiegato che la seconda stagione della serie si concentrerà sulla conoscenza delle tre protagoniste dell’universo magico e che i nuovi episodi renderenno la serie “più spaventosa, più animata e più sexy”.

Charmed, nasce come reboot della nota serie che andò in onda sulla rete WB dal 1998 al 2006, vede come protagoniste tre sorelle — Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madeleine Mantock— che dopo la morte della madre scoprono di essere tre potenti streghe.