Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Charles Dance è in trattative per unirsi al cast di The Batman: Part II, l’atteso sequel del film del 2022.

L’attore britannico, leggendario interprete di Tywin Lannister in Game of Thrones, dovrebbe vestire i panni del padre di Harvey Dent, aggiungendo un ulteriore strato di profondità alla dinastia dei Dent nel film.

Sebbene DC Studios non abbia rilasciato commenti ufficiali, la produzione diretta da Matt Reeves si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi del decennio. Robert Pattinson chiaramente tornerà a indossare il cappuccio del Cavaliere Oscuro, ma la vera novità risiede nelle figure che lo circonderanno: Sebastian Stan interpreterà Harvey Dent, mentre Scarlett Johansson è stata confermata nel ruolo della moglie di Dent. Di recente Andy Serkis ha confermato che tornerà nei panni del fidato Alfred.

Produzione imminente e nuova data di uscita per il Cavaliere Oscuro

La sceneggiatura, scritta da Reeves insieme a Mattson Tomlin, è pronta per essere trasposta sul set: le riprese dovrebbero infatti iniziare il prossimo mese. Oltre ai nuovi ingressi, il film vedrà il ritorno di volti familiari come Colin Farrell (il cui Pinguino ha appena dominato su Max con la sua serie spin-off), Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Andy Serkis (Alfred).

Nonostante l’entusiasmo, i fan dovranno armarsi di pazienza. Dopo vari rinvii causati dalle ristrutturazioni interne ai DC Studios di James Gunn e Peter Safran, la data di uscita di The Batman: Part II è ora ufficialmente fissata per il 1° ottobre 2027, ovvero molto più di un anno da oggi.

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