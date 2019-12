STX Entertainment ha diffuso in rete - via Imp Awards - una nuova serie di characters poster da The Gentlemen, il film di Guy Ritchie.

I poster portano all'attenzione il look dei singoli protagonisti principali del film di Ritchie, interpretati lo ricordiamo da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Colin Farrell e Hugh Grant.

The Gentlemen

Il film è stato diretto da Guy Ritchie.

CAST: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant.

The Gentlemen racconterà la storia di Mickey Pearson, un americano che ha costruito un impero economico vendendo marijuana a Londra. Quando si diffonde la voce che stia cercando di allontanarsi dagli affari per sempre inizia una serie di piani, macchinazioni, inganni e ricatti pur di rubargli il “lavoro”.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 24 gennaio 2020.