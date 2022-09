Chainsaw Man: il trailer dell’anime in arrivo su Crunchyroll

Crunchyroll e Studio Mappa quest’oggi hanno diffuso in rete il trailer di Chainsaw Man, l’anime ispirato all’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto.

Divenuto un cult nel mondo dei manga in patria, Chainsaw Man si accinge a conquistare il mondo intero attraverso l’anime diretto da Ryu Nakayama (Jujutsu Kaisen) dello Studio Mappa, su una sceneggiatura firmata da Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti). Il design dei personaggi dell’anime è stato curato da Kazutaka Sugiyama, mentre Tatsuya Yoshihara si è occupato delle scene d’azione. Infine le musiche sono state composte da Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby).

La storia alla base del manga vede come protagonista Denji, un ragazzo povero e molto indebitato, tanto che arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo: senza famiglia, senza futuro e devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.

L’anime Chainsaw Man è in arrivo il prossimo 11 ottobre 2022 attraverso Crunchyroll.