Chad Powers | Il nuovo trailer della serie con Glen Powell

Disney+ ha condiviso in rete il nuovo trailer di Chad Powers, la serie sportiva con protagonista Glen Powell.

Prima di tornare al cinema con l’attesissimo “The Running Man“, la stella in ascesa ad Hollywood Glen Powell approderà sul catalogo di Disney+ con una serie che porterà sul piccolo schermo la storia di un giocatore di football con una carriera distrutta, la cui unica possibilità è quella di ritrovare il successo e la gloria sotto falsa identità.

La trama ufficiale di Chad Powers

La trama ufficiale di Chad Powers recita “Dopo otto anni dall’errore imperdonabile che ha stroncato la sua promettente carriera nel college football, il quarterback di successo Russ Holliday cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, uno stravagante giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish”. Basata su un episodio di Eli’s Places, serie di ESPN e Omaha Productions, la comedy targata 20th Television sarà disponibile in streaming su Disney+ in Italia. Powell e Michael Waldron hanno scritto insieme il primo episodio.”

Chad Powers è prodotta dai co-creatori ed executive producer Glen Powell e Michael Waldron. Eli Manning ricopre il ruolo di executive producer insieme a Peyton Manning, Jamie Horowitz e Ben Brown di Omaha Productions e a Burke Magnus, Brian Lockhart e Kati Fernandez di ESPN. Waldron e Adam Fasullo sono gli executive producer per Anomaly Pictures. Luvh Rakhe è executive producer e Tony Yacenda regista ed executive producer. La serie vede come protagonista Powell, che è anche co-creatore ed executive producer con la sua società di produzione Barnstorm Productions.

Quando sarà uscirà Chad Powers su Disney+?

Chad Powers debutterà in esclusiva il 30 settembre 2025 in Italia, con due episodi disponibili al lancio e un episodio settimanale successivo.

