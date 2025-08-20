Chad Powers, la nuova serie comedy originale di Disney+, debutterà da settembre.

Al centro della storia c’è Russ Holliday, un quarterback caduto in disgrazia che, sotto il finto nome di Chad Powers, si unisce ai South Georgia Catfish per rilanciare la sua carriera. Interpretato da un irresistibile Glen Powell, il personaggio nasce da uno sketch di Eli’s Places di ESPN e porta sullo schermo una miscela di umorismo, sport e seconde possibilità.

Con un cast che include Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez e Steve Zahn, la serie, prodotta da 20th Television, promette di divertire e sorprendere.Un

Quando sarà uscirà Chad Powers su Disney+?

Chad Powers debutterà in esclusiva il 30 settembre 2025 in Italia, con due episodi disponibili al lancio e un episodio settimanale successivo.

Qual’è la trama ufficiale di Chad Powers?

La trama ufficiale di Chad Powers è “Dopo otto anni dall’errore imperdonabile che ha stroncato la sua promettente carriera nel college football, il quarterback di successo Russ Holliday cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, uno stravagante giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish”. Basata su un episodio di Eli’s Places, serie di ESPN e Omaha Productions, la comedy targata 20th Television sarà disponibile in streaming su Disney+ in Italia. Powell e Michael Waldron hanno scritto insieme il primo episodio.

Chad Powers è prodotta dai co-creatori ed executive producer Glen Powell e Michael Waldron. Eli Manning ricopre il ruolo di executive producer insieme a Peyton Manning, Jamie Horowitz e Ben Brown di Omaha Productions e a Burke Magnus, Brian Lockhart e Kati Fernandez di ESPN. Waldron e Adam Fasullo sono gli executive producer per Anomaly Pictures. Luvh Rakhe è executive producer e Tony Yacenda regista ed executive producer. La serie vede come protagonista Powell, che è anche co-creatore ed executive producer con la sua società di produzione Barnstorm Productions.

