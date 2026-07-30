Il finto talento del college football è pronto a tornare sul gridiron per una nuova, esilarante stagione. Disney+ ha appena diffuso le prime immagini ufficiali della seconda stagione di Chad Powers, l’irriverente serie comedy originale targata Hulu che vede come protagonista assoluto Glen Powell.

I fan non dovranno attendere molto per scoprire le nuove disavventure sportive di Russ Holliday: i nuovi 6 episodi debutteranno infatti tutti insieme giovedì 3 settembre 2026 in streaming su Disney+ in Italia (e in contemporanea su Hulu negli Stati Uniti).

La trama di Chad Powers 2: la bugia di Russ verso il College Football Playoff

La seconda stagione alzerà notevolmente la posta in gioco per il nostro protagonista. Chad Powers si conferma una vera e propria superstar sul campo da gioco, ma il suo stravagante e bizzarro comportamento fuori dal rettangolo verde inizia a insospettire tutti, in particolar modo Coach Hudson e Gerry. La gigantesca bugia di Russ è ormai a un passo dall’essere smascherata. Se lui e Danny vogliono che “Chad” superi indenne la stagione per guidare i Catfish fino all’ambitissimo College Football Playoff, si ritroveranno costretti a chiedere aiuto all’unica persona che meno vorrebbe darglielo: Ricky.

Basata su un episodio del format Eli’s Places di ESPN e Omaha Productions, la comedy targata 20th Television è co-creata dallo stesso Glen Powell e da Michael Waldron (Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia). Accanto a Powell nei panni del protagonista, il cast della seconda stagione ritrova Perry Mattfeld (Ricky), Quentin Plair (Coach Byrd), Wynn Everett (Tricia Yeager), Frankie Rodriguez (Danny) e il sempre ottimo Steve Zahn nel ruolo di Coach Jake Hudson.

Chad Powers (stagione 2) – Crediti Disney+

Scheda Tecnica

Titolo originale: Chad Powers (Season 2)

Chad Powers (Season 2) Creatori / Showrunner: Glen Powell, Michael Waldron

Glen Powell, Michael Waldron Cast: Glen Powell, Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie Rodriguez, Steve Zahn

Glen Powell, Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie Rodriguez, Steve Zahn Produzione: 20th Television, Omaha Productions, ESPN, Barnstorm Productions, Anomaly Pictures (Eli Manning, Peyton Manning)

20th Television, Omaha Productions, ESPN, Barnstorm Productions, Anomaly Pictures (Eli Manning, Peyton Manning) Distribuzione / HUB di riferimento: Disney+