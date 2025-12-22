Centro Sperimentale di Cinematografia | una medaglia della Camera dei Deputati per celebrare i 90 anni

Si sono chiuse oggi, 22 dicembre, le celebrazioni del 90° Anniversario della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Momento centrale dell’evento è stato il conferimento della medaglia della Camera dei Deputati al Centro Sperimentale di Cinematografia quale riconoscimento per l’elevato apporto allo sviluppo della cultura e dell’arte in Italia.

Questa la motivazione completa del conferimento espressa dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati On.le Federico Mollicone:

«Il Centro Sperimentale è un tempio della memoria e dell’innovazione cinematografica. Come Governo e Parlamento abbiamo messo al centro le nuove generazioni, destinando oltre 15 milioni di euro alle opere prime e seconde e 20 milioni per lo sviluppo delle competenze. Vogliamo proteggere la dignità di chi fa cinema oggi e di chi lo farà domani. È un onore conferire la Medaglia della Camera dei Deputati a un’istituzione che da 90 anni forma talenti globali».

Ha commentato la Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Buontempo: «Questo riconoscimento è per noi un grande onore per il lavoro svolto, nel corso degli anni, da tutta la didattica del CSC. E’ un conferimento che pone la formazione al centro, all’interno di un percorso di valorizzazione dei futuri cineasti, con l’obiettivo, nei prossimi anni, di prepararli al meglio alle sfide e ai cambiamenti che l’industria dell’audiovisivo sta affrontando, anche con l’avvento delle nuove tecnologie».

On.le Mollicone, Storaro, Buontempo

A condurre la cerimonia è stato il Direttore Generale del Centro Sperimentale di Cinematografia Marcello Foti: «Quest’anno la nostra istituzione ha recuperato, oltre all’autorevolezza che le è riconosciuta da novant’anni, un rapporto di collaborazione con soggetti esterni e con i soggetti istituzionali che ci sostengono; ringraziamo ancora l’Onorevole Mollicone che ci onora oggi della sua presenza. Mi unisco inoltre ai ringraziamenti per il lavoro collettivo svolto da tutta la Fondazione e dai Consiglieri di Amministrazione, alcuni dei quali presenti in sala con noi».

Nel corso della giornata è stato proiettato lo spot celebrativo “90…. ed abbiamo appena cominciato!” realizzato da Edoardo De Angelis («Resta impossibile condensare la storia del CSC: chiunque sia riuscito a fare cinema in Italia in questi novant’anni è rimasto sempre attirato dalla forza che esercita questo luogo» e sono state mostrate le immagini del documentario “Note al centro” diretto da Costanza Quatriglio, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 («Realizzare questo documentario è stato un bellissimo viaggio in cui si passa dalla voce istituzionale a quella degli allievi fino alle testimonianze di grandi attrici e grandi autori; come se fosse una grande lezione di cinema che attraversa i linguaggi, una carrellata attraverso varie modalità di intendere la passione per il cinema nell’arco di novant’anni»)

È intervenuto inoltre il maestro Vittorio Storaro, l’unico ex allievo del CSC – Scuola Nazionale di Cinema vincitore di ben tre Premi Oscar. Il maestro, raccontando di aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia dal 1958 al 1960, ha dichiarato di essersi sentito felicissimo, al tempo, della sua ammissione in un luogo importante come il CSC.

L’evento celebrativo ha fornito l’occasione per alcune ulteriori, speciali presentazioni e anticipazioni. Con la moderazione di Laura Delli Colli e l’intervento di Fabio Melelli, è stato presentato il volume “Immaginare il Futuro, Custodire la memoria – 90° CSC 1935/2025”, curato da Christian Uva, co-edito dal CSC e da Marsilio.

Novant’anni di vita del Centro Sperimentale di Cinematografia raccontati attraverso un intreccio di percorsi che restituisce la natura plurale di un’istituzione in cui memoria e futuro convivono. Il volume raccoglie le voci di studiosi, docenti e professionisti per dare forma a una narrazione corale: dalle aule e dai set, luoghi di formazione e sperimentazione, alle genealogie tra maestri e allievi; dalla Biblioteca e dagli archivi, che custodiscono e riattivano la memoria visiva del Paese, fino alle nuove frontiere tecnologiche che aprono scenari inediti all’audiovisivo. Ne emerge il ritratto composito di un organismo vivo, capace di interrogare costantemente il proprio passato per reinventarsi nel presente e aprirsi al domani. Un libro che vuole restituire la dinamica stessa del CSC: laboratorio di linguaggi e officina di saperi, spazio di confronto e di creazione, dove le immagini continuano a nascere insieme alle generazioni che lo attraversano.

Ha dichiarato in merito la Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Buontempo:«Il volume celebrativo dei 90 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia è un tributo toccante e organico alla storia, al lavoro di ricerca e alle persone che hanno plasmato l’eccellenza nel cinema e nelle arti visive; attraverso fotografie, documenti, testimonianze e progetti metodologici, propone una lettura fluida tra passato e futuro. Ringrazio Christian Uva per aver ideato il volume e tutte le personalità da lui coinvolte. questa data conclusiva delle celebrazioni dei 90 coincide con il mio primo anno di Presidenza della Fondazione, non sarò mai abbastanza grata al Ministro Giuli per avermi affidato questo prestigioso incarico in una delle più importanti istituzioni del mondo della formazione cinematografica».

Presente all’evento anche l’attrice Maria Vera Ratti, ex allieva del CSC – Scuola Nazionale di Cinema grata dell’opportunità di aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Inoltre, è stato mostrato in anteprima il nuovo logo della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. È intervenuto a tal proposito il dott. Antonio Romano, fondatore e AD della società Inarea Identity Architectures: «Abbiamo voluto valorizzare, con la nostra grafica, la dimensione ‘sperimentale’ di questo luogo di cultura e di formazione rispettandone la storia».