Diretto da Patrick Brice, noto agli amanti del genere horror per aver diretto i due film della saga di “Creep”, C’è qualcuno in casa tua è l’ultima pellicola, in ordine di uscita e alla data attuale, appartenente al sottogenere slasher. Ecco la recensione.

Dopo essere stato presentato in anteprima al “Fantastic Fest” di Austin, in Texas, il 23 settembre, C’è qualcuno in casa tua è stato rilasciato attraverso la piattaforma Netflix, in tutto il mondo, a partire dal giorno 6 del mese seguente.

La narrazione parte dall’omicidio del quarterback della squadra di football del liceo di Osborne, in Nebraska, per opera di un misterioso individuo mascherato. Particolare da non sottovalutare: alla vittima, prima di essere massacrata, viene mostrata la fotografia di un atto di bullismo compito nei confronti di un ragazzo omosessuale. Lo stesso losco individuo sceglierà come vittima successiva una ragazza, popolare e snob, fervente sostenitrice del suprematismo bianco. Ad essere presi di mira saranno poi i membri di un gruppo di giovani piuttosto variegato.

Come si evince sin dalla semplice lettura della trama, C’è qualcuno in casa tua unisce, o meglio cerca di unire, agli elementi più tradizionali dello slasher (i cui capostipiti sono i primi episodi delle saghe di “Venerdì 13” e “Scream”) le tematiche sociologiche e adolescenziali più discusse della nostra contemporaneità. Il risultato è un mix di cliché che odora di già visto e in cui le suddette tematiche sembrano essere inserite in maniera forzata e innaturale, come se fosse una conditio sine qua non alla messa in scena.

La scrittura, ad opera dello sceneggiatore del cinecomic “Shazam!” Henry Gayden lascia in secondo piano l’approfondimento psicologico dei personaggi, prediligendo una maggiore attenzione verso gli aspetti più truculenti che, portati sullo schermo, danno vita ad un pastiche gore che intrattiene relativamente e senza troppe pretese.

Snodandosi, come già accennato pocanzi, lungo i binari del già visto, il film arriva traballando verso un finale telefonato e prevedibile. Consigliato per una serata non troppo impegnativa.

C’è qualcuno in casa tua è attualmente disponibile sul catalogo di Netflix.