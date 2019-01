L'emittente CBS All Access ha dato il via libera per la realizzazione di una serie tv incentrata su The Stand, il romanzo di Stephen King.

La mini serie conterà dieci episodi, tutti scritti e diretti da Josh Boone (I Nuovi Mutanti). Come noto, The Stand (o L'ombra dello Scorpione In Italia) racconta l'epica battaglia tra bene e male portata avanti da un gruppo di sopravvissuti ad una tremenda epidemia.

Ecco cosa ha dichiarato Stephen King a riguardo:

Sono entusiasta e davvero soddisfatto perché L’ombra dello scorpione avrà una nuova vita su questa eccitante nuova piattaforma. Le persone coinvolte sono donne e uomini che sanno esattamente cosa stanno facendo: gli script sono esplosivi. Il risultato punta a diventare qualcosa di memorabile ed elettrizzante. Credo che trasporterà gli spettatori in un mondo che sperano non diventi mai realtà.

Queste invece le parole di Josh Boone: