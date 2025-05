Sony Pictures ha svelato quest’oggi il trailer ufficiale di Caught Stealing, il nuovo thriller diretto da Darren Aronofsky.

Nonostante la sua carriera sia costellata da pellicole non esattamente considerate mainstream, il regista di film quali Madre!, Il Cigno Nero e The Wrestler si prepara ad approdare al cinema con un film che di certo ha il potenziale di portare al cinema un target di pubblico maggiormente diversificato. Caught Stealing, infatti, si mostra in questo primo trailer come un classico popcorn movie, dove thriller, adrenalina e divertimento sembrano dettagli non da poco.

Come noto da precedenti aggiornamenti, Caught Stealing prende ispirazione dal romanzo omonimo firmato da Charlie Huston, dove il protagonista è un ex-giocatore di baseball (Austin Butler) che, suo malgrado, si ritrova implicato una situazione alquanto complicata a causa di un amico “punk (Matt Smith).

Caught Stealing | Cosa Sappiamo del Film

Hank Thompson (Butler) era un fenomeno del baseball al liceo che non può più giocare, ma tutto il resto va bene. Ha una ragazza fantastica (Kravitz), lavora come barista in un locale di New York e la sua squadra del cuore è sfavorita e in corsa per il titolo. Quando il suo vicino punk-rock Russ (Smith) gli chiede di prendersi cura del suo gatto per qualche giorno, Hank si ritrova improvvisamente intrappolato in una banda eterogenea di gangster minacciosi. Tutti vogliono un pezzo di lui; il problema è che non ha idea del perché. Mentre Hank cerca di sfuggire alla loro presa sempre più stretta, deve usare tutte le sue energie per sopravvivere abbastanza a lungo da scoprire..

Darren Aronofsky ha adattato dall’omonimo libro di Charlie Hustone, e diretto il film. Nel cast Austin Butler, Matt Smith, Zoë Kravitz, Bad Bunny, Liev Schreiber, Regina King e Vincent D’Onofrio. Il film sarà distribuito sotto il marchio Sony Pictures da fine agoto.