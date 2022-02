Cattivissimo Me 4 ha ottenuto una data di uscita nel 2024

Universal Pictures ha ufficializzato in questi giorni la realizzazione di Cattivissimo Me 4, ennesimo capitolo della saga d’animazione firmata Illumination Entertainment.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Variety, infatti, è noto che Despicable Me 4 (Cattivissimo Me 4) sarà distribuito nelle sale nordamericane a partire dal 3 luglio 2024. Ricordiamo che il terzo capitolo della saga è approdato in sala nel corso del 2017, mentre il secondo spin-off dedicati ai mitici Minions sarà nelle sale quest’anno.

La fonte specifica che Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove e Steve Coogan torneranno nelle vesti di doppiatori per il progetto. Chris Renaud, già regista del primo film, dirigerà il lungometraggio insieme a Patrick Delage, su una sceneggiatura scritta da Mike White. Il solito Chris Meledandri della Illumination Entertainment produrrà il film.