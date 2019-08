Il casting di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo Del Toro, continua a regalare grandi soddisfazioni ai fan. Il nome nuovo è quello di Cate Blanchett.

Collider ha confermato questa sera che la premio Oscar Cate Blanchett è in trattative per affiancare Bradley Cooper in Nightmare Alley. La fonte non rivela il ruolo da assegnare all'attrice, ma assicura che la produzione segue con attenzione attori del calibro di Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Michael Shannon, Willem Dafoe, Rooney Mara e Mark Povinelli.

Nightmare Alley è il secondo adattamento cinematografico del noto romanzo firmato da William Lindsay Gresham, il cui protagonista è un truffatore corrotto che si unisce ad una psichiatra per indurre la gente a dar loro dei soldi. Tra i due poi nasce un rapporto fatto di inganni.

Il film sarà prodotto, co-scritto e diretto da Guillermo Del Toro. L'altra penna sceneggiativa è di Kim Morgan.

Nel cast Bradley Cooper.

In cabina di produzione anche J. Miles Dale e TSG Entertainment, mentre Fox Searchlight ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale.