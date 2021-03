Nel cast di Stargirl 2 spazio anche per Uma Thurman

L’attrice Uma Thurman si è aggiunta al cast in costruzione di Stargirl 2 (titolo provvisorio), sequel del fortunato film originale Disney approdato sulla nuova piattaforma digitale.

A confermare l’ingresso della celebre attrice nel cast è stato questa mattina un articolo proveniente dal The Hollywood Reporter. La fonte ha anche riferito che Uma Thurman nel film vestirà i panni di Roxanne Martel, una musicista molto ammirata da Stargirl e che la protagonista incontrerà durante il suo viaggio. La Thurman è la seconda new entry del cast di Stargirl 2, in precedenza infatti anche Judy Greer ha fatto il suo ingresso nel sequel del film Disney.

Protagonista del primo film la cantautrice Grace VanderWaal – vincitrice dell’undicesima edizione di America’s Got Talent – qui al suo debutto cinematografico, insieme a Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez (The Avengers, Captain America), Darby Stanchfield (Scandal) e Giancarlo Esposito (The Mandalorian).

La Sinossi del primo film: Leo Borlock (Graham Verchere) è un normale studente della Mica High School. Prende voti soddisfacenti, è membro della banda musicale della scuola e ha sempre mantenuto un basso profilo. Ma tutto questo cambia quando incontra Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), una nuova studentessa, allegra e sicura di sé, appassionata di ukulele, che si fa notare. Lei è gentile, trova la magia in ogni cosa e tocca le vite degli altri con gesti semplici. La sua stravaganza e la sua personalità contagiosa affascinano Leo e l’intero corpo studentesco e Stargirl passa dall’essere ignorata e ridicolizzata, all’essere accettata e ammirata, trascinando Leo in un carosello di emozioni. È una celebrazione dell’unicità, della gentilezza e del potere dell’umanità.