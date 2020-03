Il cast al completo nel nuovo poster di Bloodshot

Attraverso il solito Imp Awards, questa mattina vi proponiamo un nuovo poster dedicato a Bloodshot, il nuovo film con Vin Diesel.

Nel nuovo poster spazio per l'intero cast principale del film, con Guy Pearce in prima linea appena sotto l'immagine di Vin Diesel. Trovate il poster in fondo alla pagina.

Non è ancora chiaro se il film sarà rinviato a causa dell'Emergenza Coronavirus, a tal proposito ricordiamo che la release italiana è al momento confermata al 26 marzo.

Bloodshot

Bloodshot è stato diretto da Dave Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer. Tra i produttori spiccano i nomi di Neal Moritz e Dinesh Shamdasani per Valiant Entertainment. Il film è liberamente tratto dal fumetto targato Valiant.

CAST: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heugan, Talulah Riley, Alex Hernandez, Toby Kebbell.

TRAMA: Basato sull’omonimo fumetto bestseller, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 13 marzo 2020. In Italia dal 26 marzo.

Il Poster