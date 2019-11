...e alla fine Robert Downey jr farà parte della campagna pro-Oscar 2020 relativamente al film Avengers: Endgame. La conferma è arrivata quest'oggi attraverso il sito Disney.

Contrariamente a quanto riferito negli ultimi aggiornamenti, la Disney ha scelto di inserire Robert Downey jr ed altri membri del cast di Avengers: Endgame nella campagna promozionale che porterà verso gli Oscar 2020. Nel particolare la lista di attori da far considerare all'Academy sono:

Robert Downey jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Josh Brolin, Paul Rudd, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana, Karen Gillan, e Brie Larson.

Ma le novità non finiscono qui. Sulla pagina For Your Consideration sono inserite anche altre categorie, eccole di seguito:

Regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco, sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi, colonna sonora

Questa è una seria presa di posizione dei Marvel Studios, la quale sente il dovere di tutelare il proprio Marvel Cinematic Universe, tanto da portare all'attenzione dell'Academy il super lavoro svolto nel corso degli ultimi 10 anni.