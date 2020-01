Una casa spettrale nel primo trailer di Locke and Key

Netflix ha diffuso poche ore fa il primo trailer di Locke and Key, serie tratta dall'omonima graphic novel firmata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez.

La diffusione dell'intera prima stagione è attesa per il 7 febbraio prossimo, ed ovviamente l'attesa degli amanti del genere ghost stories è già in fibrillazione. Netflix ha anche diffuso la sinossi ufficiale che recita quanto segue:

Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

Ecco il trailer:

Locke and Key

Creata da Carlton Cuse (Lost) e Meredith Averill (Hill House), la serie tv conterà su un cast composto da Darby Stanchfield, Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Emilia Jones, Bill Heck, Laysla De Oliviera e Thomas Mitchell Barnet.

La graphic novel firmata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez verte su una forza maligna che vive all'interno di una casa misteriosamente piena di chiavi magiche. La famiglia che va ad abitare in questa casa è alla ricerca di verità sulla scomparsa del padre, e misteriosamente tutto sembra legato al potere sprigionato dalla casa in questione.

La messa in onda degli episodi della prima stagione è attesa su Netflix dal 7 febbraio 2020.