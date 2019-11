Il futuro su Netflix per la serie tv La Casa di Carta potrebbe essere più florido di quanto si possa pensare, e la conferma è arrivata direttamente dalle parole del produttore esecutore, Jesús Colmenar.

Ospite al Festival Festival Internazionale del Cinema di Almería, in compagnia di Pedro Alonso (Berlino nella serie tv), il produttore ha parlato brevemente con la stampa del futuro della serie tv, confermando la certezza di una quinta stagione dopo la quarta in arrivo nel 2020.

Colmenar ha anche confermato alcune voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, voci che vorrebbero Netflix a lavoro su uno spin-off dedicato ad uno dei personaggi chiave di La Casa di Carta. Ecco un estratto della sua dichiarazione:

Netflix ha contemplato di realizzare uno spin-off de La casa di carta. Questa informazione ci costerebbe la vita. Tutti i personaggi sarebbero ottimi protagonisti per un buono spin-off (…) Sono talmente forti che si potrebbe realizzarne uno per ciascuno.

Da buon produttore esecutivo, Colmenar non ha svelato il nome del personaggio tenuto in considerazione per la serie spin-off, ma in molti già pensano che il nome possa rispondere a quello di Palermo (Pedro Alonso).

La Casa di Carta (Quarta Stagione)

La Casa di Carta è stato sviluppato da Álex Pina. Al cast storico si aggiungono Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernando Cayo e Rodrigo de la Serna. Torneranno invece Alvaro Morte (Il professore), Úrsula Corberó (Tokyo), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo Roman), Kiti Mánver (Marivi), Juan Fernández e Mario de la Rosa.

Negli episodi già disponibili si racconta la storia di uno spettacolare ed elaborato crimine ideato dal Professore che, insieme a un gruppo di criminali, prendeva il controllo sulla Zecca di Stato spagnola per stampare miliardi di euro e fuggire con i soldi, facendo inizialmente pensare alla polizia che si trattasse di un tentativo di semplice furto.

La Casa di Carta 4 sarà distribuito su Netflix nel corso del 2020.