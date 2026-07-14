L’industria hollywoodiana continua a guardare con enorme interesse alle spaventose creazioni nate sui social media e diventate virali nelle community online. Dopo la clamorosa e agguerrita asta multimilionaria che ha visto Warner Bros. aggiudicarsi i diritti di Siren Head, un’altra celebre creatura partorita dalla mente dell’illustratore Trevor Henderson ha trovato ufficialmente una casa di produzione. Con una mossa preventiva fulminea, Sony’s TriStar Pictures si è infatti assicurata i diritti per l’adattamento cinematografico di Cartoon Cat. La notizia è stata confermata da Deadline questa mattina.

Questo doppio colpo di mercato nell’arco di appena due settimane conferma la fortissima tendenza degli studios nel voler replicare i successi commerciali di progetti nati dal basso e legati all’universo dei creepypasta e dei canali YouTube, sulla scia dei trionfi mediatici di The Backrooms di Kane Parsons e dell’imminente Iron Lung firmato dallo YouTuber Markiplier.

Cartoon Cat: trama del film basato sulla terrificante creatura di Trevor Henderson

Il progetto è stato immediatamente inserito in una corsia di sviluppo accelerata da parte dei dirigenti di TriStar, Nicole Brown e Malcolm Gray, che hanno già avviato la ricerca ufficiale dei registi e degli sceneggiatori a cui affidare la pellicola. La sinossi preliminare descrive il temibile gatto antropomorfo come una sorta di antico e marcio vuoto cosmico che sfrutta la consapevolezza collettiva umana e i ricordi d’infanzia legati ai vecchi cartoni animati degli anni Trenta come una vera e propria passerella dimensionale; l’obiettivo della creatura è manifestarsi nella nostra realtà per scatenare un caos violento e sanguinolento.

Dietro la macchina produttiva del lungometraggio si è schierato un team di veterani del genere horror che include Roy Lee (già produttore di It e Barbarian), Steven Schneider, Scott Glassgold e J. Todd Harris, molti dei quali saranno coinvolti anche nella realizzazione del sopracitato Siren Head per la Warner.

Per Sony Pictures si tratta di un ulteriore e strategico investimento nello spazio dei creatori digitali indipendenti, consolidando al contempo un rapporto di fiducia già esistente con lo stesso Trevor Henderson, che in passato aveva collaborato con la divisione Screen Gems curando la concept art ufficiale dell’horror Tarot.