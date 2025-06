Summer Howell e Samantha Sloyan saranno tra i protagonisti del cast di Carrie, l’adattamento televisivo del romanzo di Stephen King voluto da Prime Video.

La serie tv ordinata da Prime Video ha finalmente ottenuto il suo cast principale. Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, è noto da stasera che Summer Howell (Cult of Chucky) ha ottenuto il ruolo principale nella serie Carrie, ossia quello di una giovane che scopre di avere incredibili poteri telecinetici, mentre Samantha Sloyan (The Pitt) sarà la madre autoritaria.

La fonte ha inoltre aggiunto che Alison Thornton, Thalia Dudek, Siena Agudong, Amber Midthunder, Josie Totah, Arthur Conti, Joel Oulette e Matthew Lillard hanno firmato per partecipare alla serie. Di seguito THR ha anche riportato i ruoli assegnati ai vari attori.

Thornton (School Spirits) interpreterà Chris Hargensen; Dudek (Doctor Who) interpreterà Emaline; Agudong (Sidedlined: The QB and Me) interpreterà Sue Snell; Midthunder (Prey, Legion) interpreterà Miss Desjardin. Ed ancora Totah (The Buccaneers) interpreterà Tina; Conti (Beetlejuice) interpreterà Billy; Oulette (My Life With the Walter Boys) interpreterà Tommy e Lillard (The Life of Chuck, Good Girls) interpreterà il preside Grayle.

Carrie | Cosa Sappiamo della Serie

Mike Flanagan sarà sceneggiatore e showrunner, inoltre il suo nome figurerà come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi. Trevor Macy figura come produttore esecutivo. La serie sarà prodotta esecutivamente dallo stesso Flanagan in coppia con Trevor Macy della Intrepid Pictures, mentre Amazon MGM Studios finanzierà e distribuirà attraverso la sua piattaforma Prime Video. Ricordiamo che la Intrepid Pictures e Amazon MGM Studios hanno siglato un accordo di collaborazione.

Amazon MGM Studios descrive la serie tv come una “reinterpretazione audace e attuale” della storia, incentrata sulla studentessa delle superiori Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento sotto il controllo di una madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie inizia a frequentare una scuola superiore pubblica, dove è vittima di bullismo, mentre scopre poteri telecinetici.

Carrie | Il Romanzo al Cinema

Il romanzo di Stephen King “Carrie” nel corso degli anni ha ispirato vari filmmakers hollywoodiani, ottenendo in totale ben 4 film, uno dei quali (quello del 1976 diretto da Brian De Palma) apprezzatissimo da critica e pubblico. In quel cast figurava un allora giovanissima Sissy Spacek nel ruolo della protagonista.