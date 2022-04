Carolina Sala vince al Bif&st 2022 la menzione speciale per VETRO

Carolina Sala vince al Bif&st 2022, a lei va la Menzione Speciale per la sua interpretazione nel film VETRO, il thriller psicologico prodotto da Fidelio e da Vision Distribution, che lo distribuirà in sala dal 7 aprile, per la capacità sorprendente di tenere da sola la scena con intensità e freschezza rivelando il segnale incoraggiante di un futuro promettente.

Bif&st 2002: VETRO

L’opera prima di Domenico Croce (David di Donatello 2021 per il cortometraggio “Anne”), scritta da Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni (finalisti al Premio Solinas) ha per protagonisti Carolina Sala (“Fedeltà”, “La guerra è finita”, “Pezzi unici”), Tommaso Ragno (“Siccità”, “Tre piani”, “Il cattivo poeta”), e Marouane Zotti (“In memoria di me”, “May I Destroy You”).

Carolina Sala in Vetro

VETRO: trama

LEI è una ragazza che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza. Vive con il suo cane e con suo padre, al quale però non è concesso di varcare la soglia della sua stanza. La rigida routine che scandisce le sue giornate viene interrotta quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna sia tenuta segregata, e inizia così a combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria prigione. Durante la sua indagine conosce un ragazzo più grande con il quale inizia una relazione on-line, fatta di chat e videochiamate, e che sarà suo complice nel capire cosa stia succedendo realmente nel palazzo di fronte. Ma dietro un Vetro non tutto è davvero come appare.

Girato interamente a Roma nei teatri di posa del Centro Sperimentale, con gli effetti speciali digitali di Edi e lo special make up di Andrea Leanza (entrambi premiati ai David di Donatello 2021), VETRO è una produzione Fidelio – società di produzione cinematografica e audiovisiva fondata da Daniele Basilio e Silvio Maselli -, e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video; del team creativo di Fidelio fanno parte anche i soci Valerio Mastandrea e la danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri.