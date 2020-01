Carlton Cuse lavora sulla seconda stagione di Locke and Key

La serie Locke and Key approderà su Netflix il prossimo 7 febbraio, ciononostante i lavori per la seconda stagione sono già in corso.

In una recente intervista - riportata in rete da ComicBook - il creatore dello show, Carlton Cuse, ha confermato di essere già a lavoro sullo sviluppo dei nuovi episodi, e questo nonostante Netflix non abbia ufficializzato il rinnovo.

Non resta che attendere la conferma da parte del colosso dello streaming.

Locke and Key

La serie è stata sviluppata da Carlton Cuse (Lost) e Meredith Averill (Hill House).

CAST: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Emilia Jones, Bill Heck, Laysla De Oliviera e Thomas Mitchell Barnet.

TRAMA: Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

La messa in onda degli episodi della prima stagione è attesa su Netflix dal 7 febbraio 2020.