Si fa sempre ritmato il cast di Fast and Furious 9, merito è della produzione che ha portato a bordo del sequel anche Cardi B e Ozuna.

Per quanto riguarda Cardi B si tratta di oramai di una notizia ufficiale, a confermare il suo ingresso nel cast infatti è stato Vin Diesel attraverso un breve video social. L'ingaggio di Ozuna risulta invece ancora non ufficiale, le fonti rivelano, a tal proposito, che le trattative sono al momento in corso, con il cantante in lizza anche per la colonna sonora.

Fast & Furious 9

Fast and Furious 9 sarà diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

Nel cast Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

Il film arriverà nelle sale Usa il 22 maggio 2020.