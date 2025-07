Captain Planet and the Planeteers si avvia ad ottenere un adattamento televisivo sotto il marchio Netflix.

Per anni in fase di sviluppo, la serie in live-action ispirata alla serie animata Captain Planet and the Planeteers pare stia finalmente ottenendo la spinta necessaria. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, pare che Netflix sia piombata sul progetto acquisendone i diritti. Ma c’è di più, il nuovo progetto pare che vedrà la Appian Way di Leonardo DiCaprio e la Berlanti Productions di Greg Berlanti come partner produttivi.

La fonte ha aggiunto che la serie sarà scritta da Tara Hernandez.

La Appian Way ha già spinto in passato per un adattamento di Captain Planet and the Planeteers, con la stella hollywoodiana Glen Powell (prossimamente in The Running Man) impegnato come sceneggiatore, e potenzialmente interprete principale, il tutto sotto il marchio Paramount Pictures. E’ evidente che il progetto si è arenato nel tempo.

Captain Planet è stato protagonista di una serie animata prodotta tra il 1990 ed il 1992. Lo stampo molto ambientalista della serie ha fatto si che nel tempo venissero prodotte nuove stagioni, andate in onda tra il 1993 ed il 1996, questa volta con Hanna & Barbera in cabina di produzione.

Questa è la sinossi della serie animata riportata da Wikipedia:

Incapace di tollerare i disastri causati dallo sfruttamento dell’ambiente e dall’inquinamento, Gaia, lo Spirito della Terra, invia cinque anelli dotati di poteri magici a cinque giovani da lei scelti come Ecodifensori (Planeteers in originale), ognuno rappresentante una delle cinque principali etnie umane, ed ognuno possedente il potere di un elemento naturale (acqua, aria, terra e fuoco) più il quinto che rappresenta il cuore, inteso come capacità d’empatia con la natura e l’ambiente. Unendo questi poteri i cinque giovani sono in grado di evocare il supereroe noto come Capitan Planet.