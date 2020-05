Ancora Captain America per Chris Evans? Ecco le parole dell'attore

Le voci relative ad un ritorno di Chris Evans come Captain America si susseguono da mesi. Ma cosa ne pensa in realtà l'attore?

Intervenuto come ospite al Graham Norton Show, il celebre interprete di Steve Rogers (aka Captain America) ha chiarito la situazione riguardo le voci che lo vorrebbero ancora nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame.

Evans ha ribadito di aver chiuso molto probabilmente per sempre la sua esperienza come Cap.

"Sì, credo di sì. È stata una bella esperienza e l'abbiamo portata a termine in modo tale che sarebbe rischioso tornarci, a mio parere. Penso che sia meglio lasciare tutto così com'è."

Le parole di Evans sembrano spegnere una volta e per sempre le speranze di una grossa fetta di fan Marvel, da sempre innamorata della sua interpretazione come Steve Rogers. L'ultima volta di Evans come Cap è sempre più destinata ad essere quella ammirata in Avengers: Endgame, e questo a prescindere dalle tantissime voci che riferiscono il contrario. Ovviamente nulla è definito in quel di Hollywood.

La prima volta di Chris Evans come Steve Rogers risale al 2011 con Captain America: Il Primo Vendicatore, nel tempo - tra ruoli primari e cammei - l'attore è apparso nell'MCU ben 11 volte.