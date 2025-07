Captain America 4 | Harrison Ford tornerà come Hulk Rosso?

Dopo l’apparizione come antagonista in Captain America: Brave New World, sorge spontanea una domanda: l’Hulk Rosso di Harrison Ford tornerà nel futuro dell’MCU?

Il tiepido successo di critica e pubblico ottenuto dal film di Julius Onah (la nostra recensione) ha spinto in molti a credere che il futuro al cinema del nuovo Captain America “Sam Wilson” potrebbe essere entrato nel mirino di Kevin Feige per un possibile riavvio controllato, e con esso l’intera narrativa legata al personaggio nel film Brave New World. A tal proposito, Harrison Ford, interprete di Thaddeus Ross/Hulk Rosso, ha chiarito la sua posizione riguardo al futuro del personaggio.

In occasione di un’intervista rilasciata a Variety, infatti, Ford ha rivelato che in realtà i Marvel Studios non gli hanno ancora proposto di tornare nel futuro dell’MCU, e che probabilmente il ritorno del suo Hulk Rosso potrebbe non essere imminente.

Quando gli è stato chiesto se si sarebbe mai ritirato dalla recitazione in generale, Ford ha inoltre risposto: “No. Una delle cose che ho trovato attraenti nel lavoro di attore è che hanno bisogno anche di persone anziane per interpretare parti da anziani“.

Come noto, alla fine di Captain America: Brave New World (anche noto come Captain America 4) il personaggio interpretato da Harrison Ford “Thaddeus Ross/Hulk Rosso” è stato sconfitto da Sam Wilson e rinchiuso nella prigione per superdotati nota come Raft. Detto questo, il futuro di ogni personaggio Marvel sembrerebbe ancora da scrivere ..o riscrivere.

Captain America: Brave New World è attualmente disponibile in streaming su Disney+.