Posted on

DC Universe ha diffuso – via TvLine – le prime immagini ufficiali dalla seconda stagione di Titans, la serie tv tratta dai fumetti DC Comics. Le foto in questione provengono dal primo episodio, intitolato per l’occasione “Trigon“. Una curiosità: questo primo episodio avrebbe dovuto essere l’ultimo della prima ondata di episodi, anche perchè dovrebbe contenere