Il countdown verso uno dei thriller psicologici più attesi dell’anno è ufficialmente iniziato. Apple TV ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di Cape Fear, la serie horror ideata e prodotta da Nick Antosca, che vede la partecipazione straordinaria in veste di produttori esecutivi dei premi Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg. Dopo il primo assaggio con il teaser, questo nuovo filmato ci trascina nel cuore di un incubo dove la vendetta non conosce limiti.

La trama segue la vita degli avvocati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), la cui serenità familiare viene distrutta dal rilascio di Max Cady (Javier Bardem). L’assassino, che la coppia ha contribuito a far condannare anni prima, torna in libertà con un unico obiettivo: tormentare i Bowden in una spirale di violenza e tensione psicologica. La serie farà il suo debutto il 5 giugno 2026 con i primi due episodi, per poi proseguire con appuntamenti settimanali fino al 31 luglio.

Tra il romanzo originale e l’eredità di Scorsese e Spielberg

Questa nuova iterazione di Cape Fear trae ispirazione sia dal romanzo originale The Executioners, sia dal celebre remake del 1991 diretto proprio da Scorsese. La regia dell’episodio pilota è stata affidata a Morten Tyldum, che insieme ad Antosca ha costruito un cast corale d’eccezione che comprende anche Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles e CCH Pounder.

Il progetto di Apple TV si prepara a spingere sul mercato dello streaming un prodotto che unisce il carisma di Javier Bardem, ma anche la profondità drammatica di Amy Adams. La serie promette di essere una delle esperienze più disturbanti e mature della stagione, consolidando il legame tra il cinema d’autore e la serialità di alta qualità.

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