Cape Fear | Tre nuovi attori nel cast della serie Apple TV+

Il cast della serie Cape Fear di Apple TV+ ha accolto tre nuovi attori: Anna Baryshnikov, Jamie Hector e Clara Wong.

La fase di casting della nuova serie ispirata al famoso romanzo “The Executioners” di John D. MacDonald continua ad accogliere nuovi attori in vista delle riprese. Secondo un articolo di Deadline, infatti, i tre attori accolti nel cast sono Anna Baryshnikov (Love Lies Bleeding), Jamie Hector (Bosch) e Clara Wong (Billions). Nessun dettaglio sui ruoli a loro assegnati è stato al momento svelato.

Come oramai noto da tempo, i tre ruoli principali sono stati assegnati a Patrick Wilson e Amy Adams (i due coniugi) ed a Javier Bardem (il criminale in cerca di vendetta). Cape Fear ha ottenuto il via libera ufficiale per 10 episodi nel mese di novembre, ed in quell’occasione è stata descritta come un thriller hitchcockiano teso e un’analisi dell’ossessione americana per i veri crimini nel 21° secolo. La trama, invece, recita: “In Cape Fear una tempesta sta arrivando per gli avvocati felicemente sposati Amanda (Amy Adams) e Steve Bowden (Patrick Wilson) quando Max Cady (Javier Bardem), un famigerato assassino del loro passato, esce di prigione.

Cape Fear | Cosa Sappiamo

Cape Fear è stata prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, e Amblin Television. La serie sarà basato sia sul romanzo The Executioners, che ha ispirato sia il film del 1962 di Gregory Peck per la Universal, che l’acclamato remake del 1991 diretto da Martin Scorsese, che è tra i produttori esecutivi.

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Nick Antosca (anche showrunner) e Alex Hedlund per Eat The Cat; Darryl Frank e Justin Falvey, e Steven Spielberg per Amblin Television – quest’ultimo produttore della versione di Scorsese – Bardem, Adams e Morten Tyldum, che dirige l’episodio pilota. La serie è sviluppata e prodotta grazie all’accordo globale di Antosca con UCP, dove risiede dal 2017.

Cape Fear – Il Promontorio della Paura | Il Film Originale

Il film originale è stato diretto da Martin Scorsese nel 1991, con Steven Spielberg in cabina di produzione. La sceneggiatura è stata adattata dal romanzo The Executioners di John D. MacDonald. Nel cast, oltre a Robert De Niro, hanno recitato Juliette Lewis, Nick Nolte e Jessica Lange. In precedenza, nel 1962, un altro adattamento ha visto nel cast la presenza di Gregory Peck e Robert Mitchum.