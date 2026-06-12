Il cerchio si chiude nel modo più spettacolare e nostalgico possibile per gli amanti del grande cinema d’autore: Juliette Lewis fa il suo clamoroso ritorno nell’universo di Cape Fear con un ruolo segreto e del tutto inaspettato.

L’attrice, che nel cult cinematografico del 1991 diretto da Martin Scorsese aveva interpretato in modo magistrale l’adolescente Danielle Bowden (guadagnandosi una nomination agli Oscar), è la protagonista assoluta di un incredibile “full circle moment” che lascerà i fan a bocca aperta: la sua apparizione a sorpresa è infatti inclusa nel terzo episodio dello show, disponibile a partire da oggi sulla piattaforma streaming di Apple TV. Una mossa geniale che unisce indissolubilmente il passato cinematografico della saga al suo nuovissimo e tesissimo adattamento per il piccolo schermo.

Cape Fear la trama della serie horror con Javier Bardem e il grande omaggio al classico di Scorsese

Il tesissimo show, che espande il mito della storia d’amore e vendetta più celebre del cinema, è nato sotto i migliori auspici produttivi. La trama di Cape Fear si sviluppa come un incubo domestico dalle tinte horror: una violenta tempesta psicologica e reale si abbatte sulla vita degli avvocati felicemente sposati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson) quando il sadico Max Cady (Javier Bardem), il famigerato assassino che loro stessi hanno contribuito a far condannare e rinchiudere dietro le sbarre, viene ufficialmente rilasciato dal carcere ed è più che mai assetato di vendetta.

Ideata dal re del brivido televisivo Nick Antosca, la serie vanta la produzione esecutiva degli stessi Martin Scorsese e Steven Spielberg, e si propone come un modernissimo e viscerale riadattamento che attinge a piene mani sia dal romanzo originale del 1957 The Executioners, sia dal film del 1962 con Gregory Peck, oltre ovviamente al celebre remake anni Novanta.

Cape Fear – Foto Apple TV