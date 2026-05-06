Il Festival di Cannes non è solo il palcoscenico per le anteprime mondiali più attese, ma anche il tempio della memoria cinematografica. La sezione Cannes Classics 2026 si preannuncia quest’anno come un mix eclettico e potente, capace di far convivere il cinema d’autore più raffinato con i grandi blockbuster che hanno segnato la cultura pop.

L’evento di punta sarà la proiezione pre-apertura della versione restaurata in 4K de Il Labirinto del Fauno (Pan’s Labyrinth), che celebra i vent’anni dal suo leggendario debutto sulla Croisette. All’epoca, il capolavoro di Guillermo del Toro ricevette ben 22 minuti di standing ovation; quest’anno il regista sarà presente di persona per accompagnare il ritorno della sua creatura.

Sul versante opposto dello spettro cinematografico, il Grand Théâtre Lumière ospiterà una proiezione di mezzanotte di The Fast and the Furious. Per l’occasione, è attesa una reunion stellare sul red carpet con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

Cannes Classics 2026: Grandi restauri e omaggi al cinema italiano

L’edizione di quest’anno, dedicata alla memoria dello scenografo Dean Tavoularis, presenterà 22 restauri di lungometraggi che spaziano tra epoche e continenti. Grande spazio al cinema di casa nostra: tra i titoli restaurati spiccano L’Innocente di Luchino Visconti, La ciociara di Vittorio De Sica e Metti una sera a cena, che verrà presentato sulla Croisette da Dario Argento.

Oltre ai grandi classici di maestri come Akira Kurosawa e Andrzej Wajda, la sezione proporrà documentari inediti sulla storia del cinema, tra cui un ritratto di Bruce Dern (presente insieme alla figlia Laura Dern) e uno dedicato a David Lean. Questa selezione d’eccellenza affiancherà il lavoro della Giuria di Cannes 2026 guidata da Park Chan-wook, arricchendo un programma che si conferma il cuore pulsante del patrimonio filmico mondiale.