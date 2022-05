Cannes 75: l’eccentrico trailer di Three Thousand Years of Longing, il film di George Miller

Presentato fuori concorso alla 75a edizione del festival di Cannes, dove ha ricevuto una standing ovation di sei minuti, Three Thousand Years of Longing è il nuovo film di George Miller di cui vi mostriamo l’eccentrico trailer.

Three Thousand Years of Longing, interpretato da Tilda Swinton e Idris Elba, è tratto da un racconto di Antonia Susan Byatt contenuto nella raccolta l genio nell’occhio d’usignolo (The Djinn in the Nightingale’s Eye) e vede al centro della storia una studiosa inglese che, durante un viaggio a Istanbul, incontra un djinn (un genio) il quale le offre tre desideri in cambio della libertà.

Three Thousand Years of Longing è diretto da George Miller, anche sceneggiatore con Augusta Core e produttore insieme a Doug Mitchell. Il film sarà distribuito nelle sale statunitensi a partire dal 31 agosto.

Ecco il trailer: