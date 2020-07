Cannes 73: Il poster IMAX di Peninsula, sequel di Train to Busan

L’horror sarà presto di casa all’edizione 2020 del Festival di Cannes, e la conferma arriva dal nuovo aggiornamento proveniente da Peninsula, sequel di Train to Busan.

Inserito nella lista dei film in concorso per questa speciale edizione post-Coronavirus del Festival di Cannes, lo zombie movie coreano si appresta a fare il proprio esordio nelle sale di tutto il mondo, con particolar attenzione al mercato asiatico, dove praticamente “gioca in casa”.

Per promuovere l’uscita del film, l’artista Olly Gibbs ha realizzato un poster del film destinato alla versione IMAX, lo trovate in fondo al nostro articolo.

PENINSULA – TRAIN TO BUSAN 2

: Il film è stato diretto ancora una volta da Yeon Sang-ho, regista di Train to Busan. CAST : Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re

: Divenuto un successo commerciale da 87 milioni di dollari – a fronte di una spesa di 8 – Train to Busan è stato apprezzato da pubblico e critica in giro per il mondo, tanto da ottenere un punteggio Rotten Tomatoes da 95%. Ricordiamo che il film ha ottenuto in precedenza un prequel animato dal titolo Station Seoul. Il film rivisiterà il medesimo virus zombie visto nel primo film, con la differenza che questa volta la catastrofe sarà estesa in tutta la penisola coreana. AL CINEMA: Negli Usa arriverà nel corso del 2020 col titolo Train to Busan Presents: Peninsula.

IL POSTER