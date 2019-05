Momento di paura ieri sera durante una cena di gala per il Chopard Trophee. L’attrice Elle Fanning, membro della giuria di Cannes 2019, ha infatti avuto un malore.

Durante la serata di gala per il Chopard Trophee, mentre il direttore Thierry Freamux stava presentando l’attore François Civil, l’attrice si è sentita male ed è caduta dalla sedia. Accanto a lei, fortunatamente, c’era la sorella maggiore Dakota che è intervenuta prontamente – insieme all’attore Colin Farrell – sollevandole i piedi in attesa dell’arrivo della sicurezza.

La cerimonia è stata subito interrotta mentre l’attrice è stata portata via sotto lo sguardo preoccupato dei partecipanti, tra cui Marion Cotillard che era seduta a fianco di Farrell.

Al momento non si conoscono le cause del malore, ma l’attrice ha fatto sapere via Instagram di stare bene, ironizzando anche sull’accaduto dando la colpa a un “incantesimo“, visto anche il suo ruolo in Maleficent – Signora del Male di prossima uscita.