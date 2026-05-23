Il sipario è ufficialmente calato sulla Croisette con l’annuncio dei verdetti della giuria guidata dal regista coreano Park Chan-wook.

I vincitori di Cannes 2026, svelati durante la cerimonia di chiusura condotta dall’attrice Eye Haïdara, hanno incoronato grandi firme del cinema d’autore internazionale. A conquistare il premio più ambito, la Palma d’oro, è stato il dramma Fjord firmato dal regista rumeno Cristian Mungiu. Per l’autore si tratta della seconda affermazione assoluta al festival francese dopo il successo ottenuto nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni.

Tutti i premi assegnati dalla giuria di Park Chan-wook sul red carpet

Il Palmarès ufficiale, riportato in diretta da Deadline, ha visto un forte equilibrio e diversi riconoscimenti attribuiti ex-aequo.

Dietro al trionfo di Mungiu, il Grand Prix è andato al potente e acclamato Minotaur del regista russo in esilio Andrey Zvyagintsev. La giuria ha inoltre deciso di raddoppiare il premio alla miglior regia, assegnandolo a pari merito alla coppia spagnola Javier Calvo e Javier Ambrossi (noti come “Los Javis”) per l’epico The Black Ball, e al polacco Paweł Pawlikowski per il dramma storico Fatherland. Grande commozione sul palco per la vittoria ex-aequo come miglior attrice delle due protagoniste di All of a Sudden, la francese Virginie Efira e la giapponese Tao Okamoto.

Anche la sezione maschile ha visto un trionfo condiviso: il premio al miglior attore è andato alla coppia di interpreti Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia per il film belga Coward. Il premio per la miglior sceneggiatura è stato invece assegnato a Emmanuel Marre per A Man Of His Time, mentre l’atteso Premio della Giuria è andato a The Dreamed Adventure della regista Valeska Grisebach.

Qui di seguito proponiamo il riepilogo completo di tutti i principali riconoscimenti assegnati in questa settantanovesima edizione della kermesse cinematografica.

I VINCITORI DEL FESTIVAL DI CANNES 2026

Palma d’oro: Fjord, regia di Cristian Mungiu

Fjord, regia di Cristian Mungiu Grand Prix: Minotaur, regia di Andrey Zvyagintsev

Minotaur, regia di Andrey Zvyagintsev Miglior regia (Ex-aequo): Javier Calvo e Javier Ambrossi per The Black Ball / Paweł Pawlikowski per Fatherland

Javier Calvo e Javier Ambrossi per The Black Ball / Paweł Pawlikowski per Fatherland Miglior attrice (Ex-aequo): Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden

Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden Miglior attore (Ex-aequo): Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia per Coward

Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia per Coward Miglior sceneggiatura: Emmanuel Marre per A Man Of His Time

Emmanuel Marre per A Man Of His Time Premio della Giuria: The Dreamed Adventure, regia di Valeska Grisebach

The Dreamed Adventure, regia di Valeska Grisebach Caméra d’Or (Miglior opera prima): Ben’Imana