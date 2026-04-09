Cannes 2026: presentato oggi il programma ufficiale

Questa mattina è stato presentato il programma della 79ma edizione del festival di Cannes, la celebre kermesse che si terrà dal 12 al 23 maggio.

Tra i film che si contenderanno l’ambita Palma d’Oro manca un titolo italiano, ma torneranno sulla Croisette registi autorevoli come il regista spagnolo Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, l’iraniano Asghar Farhadi, il giapponese Hirokazu Kore-eda, solo per citarne alcuni.

La Presidente della kermesse Iris Knobloch e il direttore generale Thierry Fremaux hanno presentato la lista dei film in concorso alla 79ma edizione del Festival di Cannes, che vede come Presidente di Giuria il regista sudcoreano Park Chan-wook e vedrà l’assegnazione della Palma d’Oro alla carriera all’attrice Barbra Streisand e al regista Peter Jackson.

L’apertura di Cannes 2026 – presieduta dalla madrina, l’attrice francese Eye Haïdara – è affidata al film fuori concorso La Vénus électrique di Pierre Salvadori.

Cannes 2026 Film: in concorso

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Pawel Pawlikowski

Moulin di Laszlo Nemes

Histoire de la nuit di Lea Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre Salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

The Unknown di Arthur Harari

All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

La bola negra di Javier Ambrossi e Javier Calvo

A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodóvar

Cannes 2026 Film: fuori concorso

La Vénus électrique di Pierre Salvadori

Diamond di Andy Garcia

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

L’Abandon di Vincent Garenq

Karma di Guillaume Canet

L’Objet du Delit di Agnes Jaoui

L’Âge de fer di Antonin Baudry