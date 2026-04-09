Cannes 2026: presentato oggi il programma ufficiale

Questa mattina è stato presentato il programma della 79ma edizione del festival di Cannes, la celebre kermesse che si terrà dal 12 al 23 maggio.
Tra i film che si contenderanno l’ambita Palma d’Oro manca un titolo italiano, ma torneranno sulla Croisette registi autorevoli come il regista spagnolo Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, l’iraniano Asghar Farhadi, il giapponese Hirokazu Kore-eda, solo per citarne alcuni.
La Presidente della kermesse Iris Knobloch e il direttore generale Thierry Fremaux hanno presentato la lista dei film in concorso alla 79ma edizione del Festival di Cannes, che vede come Presidente di Giuria il regista sudcoreano Park Chan-wook e vedrà l’assegnazione della Palma d’Oro alla carriera all’attrice Barbra Streisand e al regista Peter Jackson.
L’apertura di Cannes 2026 – presieduta dalla madrina, l’attrice francese Eye Haïdara – è affidata al film fuori concorso La Vénus électrique di Pierre Salvadori.
Cannes 2026 Film: in concorso
Minotaur di Andrey Zvyagintsev
El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen
The Man I Love di Ira Sachs
Fatherland di Pawel Pawlikowski
Moulin di Laszlo Nemes
Histoire de la nuit di Lea Mysius
Fjord di Cristian Mungiu
Notre Salut di Emmanuel Marre
Gentle Monster di Marie Kreutzer
Nagi Notes di Koji Fukada
Hope di Na Hong-jin
Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
Garance di Jeanne Herry
The Unknown di Arthur Harari
All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi
The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach
Coward di Lukas Dhont
La bola negra di Javier Ambrossi e Javier Calvo
A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet
Parallel Tales di Asghar Farhadi
Amarga Navidad di Pedro Almodóvar
Cannes 2026 Film: fuori concorso
La Vénus électrique di Pierre Salvadori
Diamond di Andy Garcia
Her Private Hell di Nicolas Winding Refn
L’Abandon di Vincent Garenq
Karma di Guillaume Canet
L’Objet du Delit di Agnes Jaoui
L’Âge de fer di Antonin Baudry
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