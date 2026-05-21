Il Festival di Cannes ha accolto con una standing ovation di oltre dieci minuti la première ufficiale di The Man I Love, il nuovo film del regista Ira Sachs presentato in concorso per la Palma d’Oro.

La pellicola, che arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche italiane grazie alla distribuzione di Be Water Film, ha visto il protagonista e premio Oscar® Rami Malek al centro dell’attenzione mediatica durante la conferenza stampa ufficiale della kermesse.

L’attore statunitense ha condiviso le difficoltà emotive riscontrate nell’approcciarsi al personaggio principale, tracciando un parallelismo con la sua passata e iconica interpretazione cinematografica. Malek ha infatti dichiarato che l’esperienza nei panni di Freddie Mercury gli ha insegnato ad affrontare la paura e a spingersi oltre i propri limiti professionali, trovando la fiducia necessaria grazie alla guida del regista.

La sinossi del film è ambientata nella New York di fine anni ’80 e segue le vicende di Jimmy George (interpretato da Malek), un performer attivo nella scena artistica downtown. Nonostante la convivenza forzata con una grave malattia, l’uomo continua a esprimere se stesso attraverso l’arte, i legami affettivi, il desiderio e la propria comunità di riferimento, trasformando l’atto creativo in una forma assoluta di sopravvivenza.

I quindici anni di scrittura e la visione collettiva di Ira Sachs

La sceneggiatura del progetto è il risultato di un lungo lavoro di sviluppo durato quindici anni, firmato a quattro mani dal regista Ira Sachs insieme al co-sceneggiatore di fiducia Mauricio Zacharias. L’obiettivo degli autori era quello di immortalare un periodo storico drammatico e segnato dal dolore, esaltando al contempo lo spirito collettivo, la rabbia e lo straordinario desiderio di vivere di una specifica comunità.

La distribuzione italiana curata da Be Water Film, società facente parte del gruppo Be Water, consolida la linea editoriale della compagnia focalizzata sul grande cinema d’autore internazionale contemporaneo. La data ufficiale del debutto del lungometraggio nei cinema italiani verrà comunicata dalla casa di distribuzione nel corso delle prossime settimane.