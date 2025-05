Cannes 2025 | tutti i vincitori, A Simple Accident vince la Palma d’Oro

Le ultime 24 ore a Cannes sono state un po’ turbolente a causa di un improvviso blackout, ma tutto è tornato alla normalità per la cerimonia di premiazione della 78ma edizione del Festival di Cannes.

La giuria presieduta da Juliette Binoche e composta da: Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leila Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong ha decretato i suoi vincitori e, soprattutto il film vincitore della Palma d’Oro: A simple accident di Jafar Panahi.

Cannes 2025 | Palma d’Oro al regista iraniano Jafar Panahi

È toccato a Cate Blanchett consegnare la Palma d’Oro a Jafar Panhi per A simple accident. Questa vittoria è molto significativa, il regista iraniano dissidente, a causa della sua incarcerazione non ha potuto lasciare il paese per 14 anni ma questo non ha fermato la sua forza nel raccontare storie forti.

Di seguito tutti i vincitori della 78ma edizione del Festival di Cannes

Concorso

Palma d’Oro: A simple accident, di Jafar Panahi

Grand Prix: ex aequo Sirat di Oliver Laxe e Sound of Falling di Mascha Schilinski

Premio Speciale: Sentimental Value, di Joachim Trier

Miglior regia: Kleber Mendonça Filho per The Secret Agent

Miglior sceneggiatura: Young Mothers di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Miglior Attrice: Nadia Melliti per La petite dernière di Hafsia Herzi

Miglior attore: Wagner Moura per The Secret Agent

Camera d’Or:The President’s Cake, di Hasan Hadi

Palma d’oro per il miglior cortometraggio: I’m Glad You’re Dead Nowm, di Tawfeek Barhom

Menzione speciale Camera d’Or: My Father’s Shadow, di Akinola Davies Jr.

Menzione speciale miglior cortometraggio: Ali, di Adnan al-Rajeev

Un certain regard

Premio Sceneggiatura: Pillion, di Harry Lighton (opera prima)

Miglior Attrice: Cleo Diàra in O Riso e a Faca (I Only Rest in the Storm), di Pedro Pinho

Miglior Attore: Frank Dillane in Urchin, di Harris Dickinson

Miglior Regia: ex aequo Arab & Tarzan Nasser per Once Upon a Time in Gaza

Premio della Giuria; Un poeta (A poet), di Simón Mesa Soto

Premio Un Certain Regard Miglior Film: La misteriosa mirada del flamenco (The mysterious gaze of the flamingo), di Diego Céspedes (opera prima)