Cannes 2025 | tutti i film in selezione ufficiale

Questa mattina è stata svelata la line-up dei film presentati in selezione ufficiale al Festival di Cannes 2025. La 78ma edizione della kermesse francese, in programma dal 13 al 24 maggio, è uno degli appuntamenti più importanti nel calendario cinematografico annuale.

Quest’anno il comitato di selezione ha esaminato ben 2909 lungometraggi, una cifra da record, e alcuni titoli saranno annunciati prima dell’inizio del festival.

Come ogni anno il Festival di Cannes presenta un ventaglio di titoli molto particolari. Frémaux ha confermato che Tom Cruise sarà presente a Cannes per presentare il nuovo Mission Impossibile, e ha rassicurato che non sarà l’unica stella hollywoodiana presente in Croisette.

Di seguito l’elenco completo dei film annunciati nel corso della conferenza stampa.

Cannes 78 | il programma

Leave One Day, Amélie Bonnin (film d’apertura)

CONCORSO

Sentimental Value, Joachim Trier

Sound of Falling, Mascha Schilinski

Romeria, Carla Simon

The Mastermind, Kelly Reichardt

The Eagles of the Republic, Tarik Saleh

Dossier 137, Dominik Moll

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho

Fuori, Mario Martone

Nouvelle Vague, Richard Linklate

Two Prosecutors, Sergei Loznitsa

La Petite Dernière, Hafsia Herzi

In Simple Accident, Jafar Panah

The History of Sound, Oliver Hermanus

Renoir, Chie Hayakawa

Alpha, Julia Ducournau

Sirat, Oliver Laxe

Young Mothers, Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Eddington, Ari Aster

The Phoenician Scheme, Wes Anderson

FUORI CONCORSO

The Coming of the Future, Cedric Klapisch

Mission: Impossible – The Final Reckoning, Christopher McQuarri

The Richest Woman in the World, Thierry Klifa

Vie Privée, Rebecca Zlotowski

UN CERTAIN REGARD

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes

Meteors, Hubert Charuel

My Father’s Shadow, Akinola Davies, Jr.

L’inconnue de la Grande Arche, Stephane Demoustier

Urchin, Harris Dickinson

A Pale View of Hills, Kei Ishikawa

Eleanor the Great, Scarlett Johansson

Pillion, Harry Lighton

Aisha Can’t Fly Away Anymore, Morad Mostafa

Once Upon a Time in Gaza, Arab Nasser, Tarzan Nasser

The Plague, Charlie Polinger

Heads or Tails?, Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis

Homebound, Neeraj Ghaywan

PROIEZIONI DI MEZZANOTTE

Son of the Neon Night, Juno Mack

Exit 8, Genki Kawamura

CANNES PREMIERES

Splitsville, Michael Angelo Covino

Amrum, Fati Akin

Connemara, Alex Lutz

The Disappearance of Josef Mengele, Kirill Serebrennikov

Orwell, Raoul Peck

La Ola, Sebastien Leilo

PROIEZIONI SPECIALI

Stories of Surrender, Bono

Tell Her That I Love Her, Claude Miller

Marcel et Monsieur Pagnol, Sylvain Chomet

Dolloway, Yann Gozlan